В Тюмени продолжатся работы по семи дорожным объектам

Строительство и реконструкцию объектов дорожной инфраструктуры обсудили на заседании коллегии администрации города под председательством главы Тюмени Руслана Кухарука.

Директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Игорь Фролов сообщил, что в 2021 году будут продолжены работы по 7 переходящим с прошлого года объектам:

— строительство автомобильных дорог в микрорайоне Ямальский-2;

— строительство автомобильных дорог в п. Березняковский (ул. Новоуральская, ул. Ноябрьская, ул. Нефтеюганская);

— строительство в микрорайоне Восточный-2 (ул. Энергостроителей от бульвара Б. Щербины до ул. Малой Боровской);

— строительство автомобильных дорог в районе д. Плехановой;

— реконструкция транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ж/д "Москва – Владивосток" с ул. Мельникайте;

— реконструкция ул. Мельникайте на участке от р. Туры до ул. Дружбы;

— строительство автомобильных дорог в микрорайоне Ново-Патрушево.

Общая их протяженность составляет 15,32 км. Ремонт порядка 50 км автомобильных дорог общей площадью покрытия почти 500 тысяч квадратных метров планируется выполнить в 2021 году.