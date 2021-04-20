В Тюмени продолжатся работы по семи дорожным объектам

Строительство и реконструкцию объектов дорожной инфраструктуры обсудили на заседании коллегии администрации города под председательством главы Тюмени Руслана Кухарука.
Директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Игорь Фролов сообщил, что в 2021 году будут продолжены работы по 7 переходящим с прошлого года объектам:
— строительство автомобильных дорог в микрорайоне Ямальский-2;
— строительство автомобильных дорог в п. Березняковский (ул. Новоуральская, ул. Ноябрьская, ул. Нефтеюганская);
— строительство в микрорайоне Восточный-2 (ул. Энергостроителей от бульвара Б. Щербины до ул. Малой Боровской);
— строительство автомобильных дорог в районе д. Плехановой;
— реконструкция транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ж/д "Москва – Владивосток" с ул. Мельникайте;
— реконструкция ул. Мельникайте на участке от р. Туры до ул. Дружбы;
— строительство автомобильных дорог в микрорайоне Ново-Патрушево.
Общая их протяженность составляет 15,32 км. Ремонт порядка 50 км автомобильных дорог общей площадью покрытия почти 500 тысяч квадратных метров планируется выполнить в 2021 году.
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