Тюменцев просят соблюдать порядок на кладбищах

Департамент городского хозяйства администрации Тюмени просит жителей города соблюдать порядок при посещении кладбищ. В преддверии православных праздников — Пасхи, Радоницы и Троица — тюменцам напоминают: не причиняйте вред намогильным сооружениям и не засоряйте территорию некрополей.
Кладбища будут открыты для посещений ежедневно с 08:00 до 17:00.
"Всем посетителям кладбищ, желающим привести места захоронений своих родных и близких в порядок, будут бесплатно предоставлены полиэтиленовые мешки для сбора мусора и необходимый хозяйственный инвентарь", — отмечают в департаменте городского хозяйства.
После уборки мест захоронений мусор следует выбрасывать в специально установленные для этого на территории кладбищ контейнеры для сбора отходов.
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