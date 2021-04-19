Тюменцев просят соблюдать порядок на кладбищах

12:09 19 апреля 2021
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Департамент городского хозяйства администрации Тюмени просит жителей города соблюдать порядок при посещении кладбищ.  В преддверии православных праздников — Пасхи, Радоницы и Троица — тюменцам напоминают: не причиняйте вред намогильным сооружениям и не засоряйте территорию некрополей.

Кладбища будут открыты для посещений ежедневно с 08:00 до 17:00.

"Всем посетителям кладбищ, желающим привести места захоронений своих родных и близких в порядок, будут бесплатно предоставлены полиэтиленовые мешки для сбора мусора и необходимый хозяйственный инвентарь", — отмечают в департаменте городского хозяйства.

После уборки мест захоронений мусор следует выбрасывать в специально установленные для этого на территории кладбищ контейнеры для сбора отходов.

Теги: кладбище
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