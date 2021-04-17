Тюменские врачи внедряют новый подход в лучевой диагностике заболеваний молочной железы

Фото пресс-службы "Медицинского города"

Врачи Медицинского города в Тюмени изучают возможности для внедрения новых технологий при лечении злокачественных образований, опираясь на опыт и знания ведущих онкологических центров страны. Недавно специалисты изучили и внедрили новый подход в лучевой диагностике заболеваний молочной железы.

Сотрудники рентгенологического отделения Медицинского города Надежда Ерх и Татьяна Семенова побывали на обучении в "Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н.Н. Петрова" в Санкт-Петербурге, где прошли обучающий курс "Мультимодальный подход в лучевой диагностике молочной железы". Пять дней специалисты занимались прогрессивными теоретическими и практическими вопросами диагностики заболеваний молочной железы, обсудили сходства и различия одних и тех же заболеваний на разных видах диагностики – УЗИ, МРТ, маммографии.

Коллеги из Санкт-Петербурга оценили техническое оснащение Медицинского города и отметили, что в расположении тюменского центра, помимо классической маммографии, МРТ и УЗИ есть аппарат для проведения контрастной маммографии. Подобное оснащение имеется в ведущих медицинских центрах страны.

Тюменских специалистов познакомили с прогрессивным подходом диагностики молочных желёз, когда один универсальный специалист-диагност проводит все показанные пациентке виды исследований, решает, какие из исследований предпочтительнее для данной конкретной женщины, чтобы достоверно установить или опровергнуть наличие того или иного заболевания.

"Женщина, приходя на обследование к такому универсальному специалисту, в короткие сроки проходит все необходимые исследования для постановки диагноза. Кроме того, результаты обследования молочной железы принято описывать по системе Bi-RADS. Её применение принципиально отличается от традиционной оценки получаемого изображения при исследовании, так как основная цель Bi-RADS - не столько установка морфологического диагноза (фиброаденома, киста, рак и т.д.), сколько определение тактики ведения конкретной пациентки. Таким образом пациентка в конечном итоге попадает на повторный приём к врачу-маммологу с заключительным диагнозом по этой системе. Такой подход позволяет сократить временной период от обращения женщины до постановки диагноза и начала лечения", - прокомментировала Татьяна Семенова.

Внедрение такого подхода позволяет в разы уменьшить количество необоснованных биопсий – инвазивного травматичного метода инструментальной диагностики. Чтобы внедрить в практику полученные знания, в Медицинском городе есть всё необходимое - высокоточное оборудование и высококлассные специалисты, пишет "АиФ - Западная Сибирь".