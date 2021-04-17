В Тюмени используют современные диагностические исследования для кардиопациентов

Фото пресс-службы ОКБ №1

Амбулаторную коронароангиографию начали проводить на базе кардиологического дневного стационара Областной клинической больницы №1 в Тюмени. Ранее кардиопациентам приходилось долго ждать очередь на эту процедуру.

Как сообщили в пресс-службе ОКБ №1, это современное диагностическое рентгеновское исследование коронарных артерий. Через одну из артерий предплечья под местным обезболиванием вводится и проводится к сердцу тонкий катетер. С его помощью в коронарные артерии подается контрастное йодсодержащее вещество, после чего на рентгеновском экране можно оценить состояние сосудов сердца, наличие, локализацию, степень выраженности атеросклеротических "бляшек", сужений.

"Коронароангиография помогает лечащему врачу принять решение о проведении операции аортокоронарного шунтирования или о баллонном расширении (ангиопластике) коронарных артерий с последующим стентированием", - прокомментировала заведующая кардиологическим дневным стационаром ОКБ №1 Алевтина Серещева.

На первом этапе отбора на диагностику больной проходит предварительные исследования, назначенные лечащим врачом в поликлинике. Показания к ее проведению - перенесенный инфаркт миокарда давностью более 28 суток, ишемия миокарда по данным проб с физической нагрузкой и другие причины.

После сдачи анализов пациент по направлению из поликлиники поступает в палату дневного кардиологического стационара ОКБ №1. В течение 4-5 часов после исследования за ним наблюдают в условиях дневного стационара.

По словам начальника регионального сосудистого центра ОКБ №1, к.м.н. Олега Рейтблата, ежедневно проводится до 5 таких процедур. Для некоторых обследованных пациентов уже назначены дальнейшие плановые операции.