Тюменские кладбища приберут к родительскому дню

Текутьевское кладбище

Глава Тюмени Руслан Кухарук провел оперативное совещание с руководителями отраслевых органов и подрядных организаций. Специалисты департамента городского хозяйства рассказали, что накануне родительского дня на кладбищах проведут уборку. Из контейнеров вывезут мусор, а также расчистят территории между секторами.

"Подрядной организации в период православных праздников поручено усилить контроль за содержанием кладбищ, а в период массового посещения работы по вывозу мусора осуществлять в круглосуточном режиме", — сообщили в пресс-службе администрации Тюмени.