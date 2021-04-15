Тюменские кладбища приберут к родительскому дню

Глава Тюмени Руслан Кухарук провел оперативное совещание с руководителями отраслевых органов и подрядных организаций. Специалисты департамента городского хозяйства рассказали, что накануне родительского дня на кладбищах проведут уборку. Из контейнеров вывезут мусор, а также расчистят территории между секторами.
"Подрядной организации в период православных праздников поручено усилить контроль за содержанием кладбищ, а в период массового посещения работы по вывозу мусора осуществлять в круглосуточном режиме", — сообщили в пресс-службе администрации Тюмени.
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