Усадьба Колокольниковых приглашает тюменцев на вечерний концерт

Фото: пресс-служба ТМПО

В музее "Усадьба Колокольниковых" 15 апреля для всех желающих представят концертную программу "Знакомьтесь - La-la-band!". Гости музея смогут почувствовать аромат весны благодаря знакомым мелодиям и популярным инструментальным пьесам. Начало концерта в 18:30.

Участники программы: Антон Дерябин и Сергей Яковенко (гитары), Илья Панов (контрабас, бас-гитара), Анастасия Угрюмова (кахон, перкуссия), Анастасия Русанова (вокал). Ведущая - Ольга Глазунова. Выступления коллектива отличаются качественным, чистым и проникновенным исполнением, которое не оставит равнодушным ни одного слушателя.

Музей "Усадьба Колокольниковых" расположен в Тюмени по адресу: ул. Республики, 20. Вход свободный, однако количество мест ограничено, обязательна предварительная запись. Зарегистрироваться на мероприятие можно онлайн по ссылке либо по телефону: 8 (3452) 46-49-63. Возрастная категория 12+.