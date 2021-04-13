Тюменцам предложили отыскать отражение темы космоса на улицах города

Акцию "По следам космических достижений" 12 апреля провела Тюменская областная научная библиотека имени Менделеева. Своим подписчикам в в соцсетях "ВКонтакте" и Instagram библиотека предложила сделать "космическую" фотографию на улицах Тюмени, а потом опубликовать на личных страницах с хештегами #БиблиотекаМенделеева #РДШ #НаукаРДШ #ДеньКосмонавтикиРДШ.

Фото можно было сделать, например, у памятника культуры, с наименованием улиц или оставить след самостоятельно (рисунки на асфальте, макеты солнечной системы, фото в костюмах и прочее). Начальник отдела социокультурных проектов Евгения Гаева отметила, что тюменцам нравится участвовать в подобных акциях, лини творчески подходят к выполнению заданий и проявляют высокую активность. Так, например, было в акции, приуроченной ко дню присоединения Крыма к России.

Помимо этого, к 60-летию первого полета человека в космос библиотека приурочила онлайн-флешмоб "Наука – это космос" и квиз "Путь к звездам!", сообщает Megatyumen.ru.