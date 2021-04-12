В Тюменской области продолжает работу горячая линия по профилактике коронавируса

В управлении Роспотребнадзора в ежедневном режиме продолжает работу горячая линия по профилактике коронавирусной инфекции: 8-800-302-26-70, объединенная с единой горячей линией по вопросам новой коронавирусной инфекции.

Также работает горячая линия по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний, по вопросам тестирования на новую коронавирусную инфекцию: 8-904-492-92-30.

Режим работы горячих линий: ежедневно с 8.00 до 20.00.

За прошедшую неделю на горячие линии поступило 363 звонка. За время работы с 22.03.2020 на горячие линии Управления Роспотребнадзора по Тюменской области поступило более 137 тысяч звонков.

Большая часть вопросов касается тестирования на коронавирус при возвращении из-за границы, мер профилактики COVID-19, профилактических противоэпидемических мероприятий.