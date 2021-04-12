В Тюмени создают единое профобразовательное пространство для детей-сирот

Фото из группы Регионального центра "Семья"

Постинтернатное сопровождение детей-сирот обсуждали тюменские эксперты в рамках региональной конференции "Новые горизонты". На мероприятии участники работали над созданием единого профобразовательного пространства для выпускников учреждений для детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей.

Как рассказала директор центра "Семья" Елена Перминова, обеспечивается индивидуальный подход к каждому ребенку, чтобы он имел возможность получить качественное образование. К работе подключились департаменты соцразвития, здравоохранения, занятости населения, различные НКО. Результатом встречи стало заключение вариативных соглашений о том, как улучшить процесс адаптации детей-сирот, пишет "Тюменская область сегодня".

"Выясняли, как удачнее сформировать для детей образовательные траектории, процесс получения профессии. Особенность этого года в том, что выпускниками стали около 50 опекунов, которые будут поступать в учреждения профобразования", - добавила Елена Перминова.