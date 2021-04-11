Для юных тюменцев объявили конкурс видеорецептов

Конкурс на лучший видеорецепт полезного перекуса стартовал среди юных тюменцев. До 30 апреля в нем могут принять участие учащиеся 5-7 классов.

Как сообщили в Центре гигиены и эпидемиологии, в процессе подготовки ролика можно использовать монтаж и любые приемы оформления. Возможно также обратиться за помощью к родным и близким. Главное, чтобы перекус отвечал принципам здорового питания, а ролик был не более 5 минут.

Для участия необходимо заполнить анкету участника и отправить конкурсную работу на электронную почту orgotdel@fguz-tyumen.ru. Авторы трех лучших работ получат памятные призы, пишет "Тюменская область сегодня".