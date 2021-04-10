Молодые тюменцы смогут заработать в рамках студотрядов

Студенческие отряды будут привлечены к работе в медицинских учреждениях Тюменской области летом и в период отпусков основных сотрудников. При трудоустройстве им предоставляются дополнительные денежные выплаты.

В настоящее время в амбулаторное звено системы здравоохранения региона трудоустроено 39 студентов и 50 ординаторов. В рамках волонтерской деятельности в учреждениях медпомощь оказывают 172 студента Тюменского государственного медицинского университета.

В целом в Тюменское региональное отделение организации "Российские студенческие отряды" в 2020 году входило 36 отрядов, это 1 тыс. 86 человек. Как правило, ребята не очень охотно идут в аграрный сектор, но готовы ехать в Крым или Краснодарский край. Для трудоустройства достаточно большой выбор: можно поработать строителем, вожатым, проводником, официантом и т.д.

В Тюменской области организуют профобучение для участников студотрядов. В образовательных организациях региона в 2020 году бесплатно обучились 450 человек, в 2021 году по сформированной заявке дополнительной образование запланировано для 370 человек, пишет "Вслух.ру".