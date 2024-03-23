Тюменских студентов после теракта в "Крокусе" переводят на дистант

Студенты Тюменского государственного университета переведены на дистанционное обучение 23 марта. После теракта в "Крокус Сити Холл" Минобрнауки РФ рекомендовало отменить массовые мероприятия и перевести студентов на дистант, сообщает информационный центр правительства.

Студенты Тюменского индустриального университета, по данным РБК, также на дистанционное обучение переведены.

В аграрном университете нашему изданию сообщили, что сегодня по расписанию учатся всего несколько групп, они тоже будут заниматься удаленно - информацию об этом до студентов доводят кураторы групп.