Военную подготовку прошли 80 тюменских студентов

80 студентов ГАУ Северного Зауралья прошли обучение по дополнительной общеразвивающей программе "Военно-патриотическое воспитание и основы военной подготовки" от Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин".

Курсанты на территории студгородка три месяца изучали основы национальной безопасности и тактической медицины. За это время они прошли огневую и инженерную подготовку, научились организации связи и пилотированию БПЛА. Также студенты занимались строевой подготовкой. Накануне выпуска ребята сдали контрольные нормативы на базе ССК "Стальной Азарт", сообщили в пресс-службе вуза.

Интересно, что курсантами стали не только юноши, но и девушки.

– Военная подготовка – очень интересное и актуальное на сегодня направление. Если есть возможность получить знания в области самообороны и оказания медицинской помощи, то почему бы и нет, – отметила первокурсница направления "Ветеринария" Оиша Хисамутдинова.

С окончанием обучения курсантов поздравили заместитель директора регионального филиала Центра "Воин" Сергей Рябов и проректор по воспитательной работе и молодежной политике ГАУ Северного Зауралья Анатолий Игловиков. Они уточнили, что полученные знания необходимо применять во благо, и сказали, что ребята большие молодцы, проявившие свой характер, сумевшие побороть лень и преодолеть свои страхи, - сообщает Тюменская область сегодня.