Названы имена победителей конкурса молодых дарований "Дебют-2021"

Фото предоставлено организаторами конкурса "Дебют"

XVI областной конкурс молодых дарований "Дебют-2021" проходил в Тюмени с 24 по 28 марта в двух форматах – онлайн и офлайн. На рассмотрение профессионального жюри было представлено 199 конкурсных выступлений.

Площадками для проведения очных конкурсных смотров стали МАУ ДО ДШИ "Гармония", "Лира", "Этюд". Гран-при конкурса были присуждены в 2 номинациях.

В связи с введенными ограничениями в соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 17.03.2020 N 120-п. "О введении режима повышенной готовности" номинацию "Хоровое пение" оценивали дистанционно по видеозаписям, предоставленным в оргкомитет конкурса.

Конкурс проводился в рамках регионального проекта "Творческие люди" нацпроекта "Культура".

Организатором конкурса выступил ГАУК ТО "Дворец национальных культур "Строитель" при поддержке Департамента культуры Тюменской области.

Ознакомиться со списком победителей можно в группе в ВК.