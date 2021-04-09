Ишимцам предстоит решить, как будет выглядеть сквер Майский

16:06 09 апреля 2021
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Сквер Майский в Ишиме будет участвовать в голосовании "Формирование комфортной городской среды" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Жители города выберут дизайн-проект, по которому территорию благоустроят в 2022 году.

При реализации проекта сохранят природный массив сквера. Его планируют дополнить удобными дорожками для пеших и велопрогулок и зонами отдыха с учетом доступности для маломобильных групп населения, детскими и спортивными площадками, современным освещением.

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Проголосовать за понравившийся дизайн-проект жители города смогут с 26 апреля по 30 мая на платформе онлайн-голосования 72.gorodsreda.ru

Теги: #ГородаМеняютсяДляНас , благоустройство , голосование , городская среда
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