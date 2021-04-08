В тюменском селе Чикча восстановили водоснабжение в 20 домах

Прокуратура Тюменского района провела проверку по публикациям СМИ об отсутствии водоснабжения в частных домах по улице Молодежной в селе Чикча.

5 марта 2021 года в ресурсоснабжающую организацию -муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство п. Боровский" поступила информация об отсутствии водоснабжения более чем в 20 частных домах из-за того, что замерз трубопровод.

"Муниципальное предприятие для жителей установило две водоразборные колонки, организовало подвоз воды и начало вести работы по отогреву водопровода. Однако в нормативные сроки не уложилось. Водоснабжение домов восстанавливалось поэтапно", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Прокурор района в адрес директора МУП "ЖКХ п. Боровский" внес представление и возбудил в отношении него дело об административном правонарушении по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами). На днях в результате принятых мер водоснабжение было полностью восстановлено.