В Тобольске восстановят Аптекарский сад

Аптекарский сад в Тобольске будет восстановлен. Проектная документация готова, она уже прошла государственную и историко-культурную экспертизы. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор:

Будем восстанавливать исторически важное место в Тобольске — Аптекарский сад. Принял решение поддержать инициативу тоболяков.

В саду, как и двести лет назад, посадят лекарственные растения и восстановят пруд. для детей и взрослых оборудуют игровые и спортплощадки, обустроят место для выгула собак.

"Тобольск последовательно развивается как туристический центр. Обновилась Базарная площадь в Нижнем посаде. Сохраняется исторический смысл объектов, но при этом они становятся комфортными. Теперь очередь Аптекарского сада. Опыт Тюмени показывает: такие площадки как экопарк "Затюменский" и Гилевская роща не просто преображают городское пространство, они наполняют его новым смыслом. Убежден, что в Аптекарском саду будет интересно жителям, туристам и гостям Тобольска", - отметил в посте губернатор.