В госреестр недвижимости внесли все объекты культурного наследия Тюменской области

По всей стране продолжается масштабная работа по внесению в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) данных об объектах культурного наследия. В 2020 году специалисты Росреестра и Федеральной кадастровой палаты включили в ЕГРН более 35 тысяч сведений об объектах и территориях, представляющих историческую и культурную ценность для нашей страны, в том числе – 119 объектов культурного наследия, расположенных на территории Тюменской области.

Нередко собственники земельных участков при строительстве в охранных зонах объектов культурного наследия узнают об этом, только когда получают исковые заявления о сносе построенных зданий. Одна из причин подобной неосведомленности заключается в том, что сведения об этих объектах не внесены в ЕГРН. Поэтому большое значение имеет наличие в реестре сведений об объектах культурного наследия, их территориях и зонах охраны. Это позволяет предотвратить нарушение законодательства при планировании застройки территорий и предоставлении земельных участков органами местного самоуправления.

В Тюменской области на 1 января 2021 года в госреестр недвижимости внесено 100 % объектов культурного наследия, расположенных на территории региона (695 ОКН), 119 из которых – за 2020 год. Кроме того, в ЕГРН содержатся сведения о 501 территории ОКН, что составляет 94 % от всего объема таких территорий юга области.

В 2020 году в основном вносились в госреестр недвижимости такие объекты истории и культуры, как Братские могилы борцов за установление Советской власти или жертв крестьянского восстания 1921 года, расположенные на территории разных муниципальных образований региона. Но есть и объекты капитального строительства.

Особого внимания достоин комплекс пристанционных сооружений в Тюмени. В него входят первая в городе водонасосная станция, склад, два каменных пакгауза, железнодорожные пути вдоль реки, проложенные от станции Тура к водокачке, и Контора пароходства. Все эти объекты историко-культурного наследия относятся к концу XIX – началу XX века. Часть из них уже приведена в порядок, включая ОКН "Контора пароходства", сведения о котором внесены в ЕГРН в 2020 году.

Из 24 территорий ОКН, сведения о которых появились в ЕГРН в 2020 году, особое внимание можно уделить историческим объектам Тюмени и Ишима. В частности, это территории таких объектов культурного наследия регионального значения, как "Дом причта Михайло-Архангельской церкви", расположенный в центре города Тюмени, и "Дом Колмакова", в котором в апреле 1918 года размещался штаб Красной Армии по борьбе с контрреволюцией в городе Ишиме.

"Зачастую в исторических зданиях располагаются офисные помещения, банки, кафе, магазины и т.д. Арендаторы таких помещений должны соблюдать ряд требований по сохранению облика используемого объекта, установленных в охранном обязательстве. Немаловажную роль в этом процессе играет наличие в ЕГРН полных и достоверных сведений о каждом ОКН и его территории, – комментирует главный технолог тюменской Кадастровой палаты Юлия Стробыкина. – Учет объектов культурного наследия является основополагающим направлением в сфере охраны памятников истории и культуры России. Наличие актуальных сведений в реестре недвижимости позволит предотвратить повреждение или уничтожение объектов культурного наследия, нарушение установленного порядка их использования, а также другие действия, способные причинить им вред".

Оперативно проверить, входит ли конкретный земельный участок в зону охраны или территории объекта культурного наследия можно с помощью сервиса "Публичная кадастровая карта". Общедоступные сведения об объектах недвижимости можно получить, заказав выписку из ЕГРН через онлайн-сервис Федеральной кадастровой палаты или на официальном сайте Росреестра. Такой документ является источником достоверной и объективной информации о недвижимости и имеет юридическую силу.