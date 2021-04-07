Натуральные кисломолочные продукты помогут наладить работу пищеварительной системы

Фото: пресс-служба АО "Золотые луга"

Около 70% населения по данным социологических опросов сталкиваются с периодическим жжением и неприятными ощущениями в верхней части живота. Стресс, нарушения в питании, пропуски приема пищи и другие факторы могут способствовать развитию желудочных недомоганий. Боли и другие проблемы с ЖКТ являются несомненным поводом для обращения к врачу, тем не менее важно знать, что молочные и кисломолочные продукты способны стабилизировать работу пищеварительной системы.

Некоторые продукты оказывают целительное действие на слизистую желудка, в том числе во время лечебной диеты. Например, молоко обладает обволакивающим действием и не повышает кислотность желудка. Одновременно оно содержит необходимые белки, витамины, макро- и микроэлементы. Однако важно выбрать качественное молоко без добавления сухих компонентов и консервантов.

Свежие и натуральные сливки с низким процентом жирности, как и молоко, обволакивают стенки желудка и являются ценным пищевым продуктом. Кроме того, ценный молочный жир также способствует регенерации слизистой и ускорению ее заживления. Молоко и сливки, изготовленные из натурального отборного сырья высшего качества без консервантов, красителей и добавок представлены в ассортименте АО "Золотые луга" - одного из крупнейших производителей молочной продукции на Урале и в Сибири. Как сырье, так и готовый продукт подвергается тщательным проверкам, чтобы обеспечить безопасность и качество для потребителей.

Одной из самых распространенных проблем ЖКТ является нарушение работы кишечника. Дело в том, что это орган "живет" своей особенной жизнью и чутко реагирует не только на неправильное питание, но и на стресс и другие факторы. Учитывая то, что именно от кишечника зависит уровень иммунитета и самочувствие, он определенно заслуживает повышенного внимания и помощи.

В кишечнике живет бесчисленное количество бактерий и во время различных "сбоев" вредные бактерии могут начать превалировать, обеспечив ощущение вздутого живота и дискомфорта. Помочь своему кишечнику можно, добавив в свой рацион кисломолочные продукты. В линейке "Живи здорОво!" они к тому же обогащены специальными добавками, которые обладают выраженным целебным действием.

В их числе наринэ - лечебный напиток, который предписывается для восстановления микрофлоры кишечника и при дисбактериозах различной этиологии. Это источник не только ценных бактерий, но и витаминов группы В, фолиевой кислоты и витамина К. В ассортименте представлен также кефир с лактулозой, которая является пребиотиком. Она стимулирует рост и развитие бифидо- и лактобактерий в кишечнике, увеличивая эффективность целебных свойств кефира.

Ацидофилин "Живи ЗдорОво!" – насыщенный по своим лечебным свойствам кисломолочный продукт, содержащий лактобактерии, богатую микрофлору кефирных грибков и целебную ацидофильную палочку. Для людей, имеющих трудности с усвоением лактозы, этот продукт наиболее полезен, так как переваривается и усваивается значительно лучше, чем молоко. Ацидофилин обновляет работу желудочно-кишечного тракта, благотворно действует на иммунную систему и обмен веществ, а также активно используется в диетическом питании. А биопростокваша, являясь природным антибиотиком, разрушает некоторые вредные бактерии, которые могут находиться в пищеварительном тракте.

Продукция ТМ "Живи ЗдорОво" особенная, потому что на Ситниковском заводе сохраняется особая, старинная технология производства. На предприятии не используются технологии, которые бы искусственно убыстряли процесс созревания продукта. Все делается медленно, что позволяет сберечь все ценные компоненты молока. благотворное влияние продуктов этой линейки подтверждено центром гастроэнтерологии.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.