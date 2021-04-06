В Благовещенском соборе Тюмени завтра освятят скворечники и выпустят голубей

7 апреля 2021 года в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий совершит Божественную Литургию в Благовещенском соборе Тюмени. Начало службы — в 09:00.

После богослужения по традиции в небо будут выпущены голуби, также владыка Димитрий освятит скворечники, приготовленные детьми воскресной школы собора и учащимися Тюменской православной гимназии. Скворечники будут установлены на территории храма и в других местах.

"В праздник Благовещения мы вспоминаем весть, полученную Девой Марией от Архангела Гавриила, о том, что у Неё родится Сын, Который станет Спасителем мира. После Её согласия на принятие сего служения, Бог Слово, Сын Божий таинственно сходит в утробу Девы, где далее в течение девяти месяцев образуется плоть Его — Бога, восхотевшего стать человеком — Того кто родится на свет и будет наречен Иисусом Христом. История людей разделится на "до" и "после" Его Рождества", - пояснили в Издательско-информационном отделе Тобольской митрополии.