По маршруту Красноселькуп — Тюмень выросло число рейсов

13:15 06 апреля 2021
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Частота рейсов по маршруту Красноселькуп — Тюмень увеличена до двух раз в неделю. Дни вылета — понедельник и пятница, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

"Этот маршрут у жителей пользуется популярностью. Билеты на некоторые даты раскуплены полностью. Если и дальше так продолжится, то на летнее время увеличим частоту рейсов до трех раз в неделю. Маршрут субсидируется из окружного бюджета, цена за билет составляет 7 тысяч рублей без учета агентских сборов", — рассказал заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Денис Редькин.

Работы на взлетно-посадочной полосе аэропорта Красноселькуп были завершены в 2020 году. В декабре прошлого года был выполнен технический рейс, первый пассажирский рейс из Красноселькупа был выполнен 5 февраля. 

Ранее жителям ЯНАО приходилось добираться до Тюмени с пересадками, времени на дорогу уходило около семи часов. Сейчас  благодаря прямому авиасообщению в Тюмени можно оказаться уже через 3 часа и 20 минут.

Теги: авиация , ЯНАО
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