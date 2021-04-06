В Тюменской области стартовал конкурс "Моя идея"

В Тюменской области стартовала первая волна конкурса проектов "Моя идея" в 2021 году. Жители Тюмени и юга области смогут получить поддержку на реализацию общественно полезных инициатив, городских событий или акций. Общий призовой фонд проекта составляет 750 тысяч рублей.

Конкурс "Моя идея" станет площадкой для реализации проектов, не требующих больших финансовых затрат. Конкурс пройдет в три волны, на каждой из которых будет выявлено 5 победителей. Сумма поддержки победителей составит до 50 тысяч рублей.

Жители муниципальных образований смогут участвовать в проекте онлайн и представить идеи по развитию общественной жизни в своем районе. Защита проектов пройдет в офлайн формате в Тюмени 24 апреля.

С этого года конкурс изменяется и будет включать два отдельных направления: "Моя идея" — для небольших проектов и "Моя идея.Pro" — для НКО и сообществ, реализующих крупные проекты.

Принять участия в конкурсе могут инициативные жители города Тюмени и юга области в возрасте от 18 до 35 лет. По плану конкурса проекты первой волны будут реализованы до 15 июня. Прием заявок продлится до 18 апреля.

Для НКО и активно ведущих свою деятельность сообществ, реализующих крупные и системные проекты, в конце апреля параллельно будет проходить конкурс "Моя идея.Pro". На нем победители смогут получить до 250 тысяч рублей.