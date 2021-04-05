На улице Ямской задержали водителя BMW c 2,24 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В минувшие выходные в Тюменской области сотрудники ГИБДД отстранили от управления транспортом 47 водителей в состоянии опьянения.

"Это люди в возрасте от 20 до 62 лет, находившиеся в различной степени опьянения, — рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области. — Своеобразный антирекорд установил 35-летний водитель автомобиля BNW, задержанный в Тюмени на улице Ямской, 102. Освидетельствование показало наличие 2,24 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха".

Пьяные водители управляли различными видами транспорта: большинство задержаны за рулем легковых автомобилей, в Юргинском районе задержан водитель мотоцикла, в микрорайоне Сумкино под Тобольском водитель скутера, в Тюмени водитель на погрузчике, этот автомобилист будет привлечен к уголовной ответственности за повторное нетрезвое вождение.