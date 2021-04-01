Областной противотуберкулезный диспансер переименовали

Фото: пресс-служба медучреждения

Областной противотуберкулезный диспансер переименован в ГБУЗ ТО "Областной клинический фтизиопульмонологический центр". Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тюменской области 25 марта 2021 года.

Преобразование в Областной клинический фтизиопульмонологический центр направлено на повышение качества оказания специализированной медицинской помощи населению Тюменской области, сообщили в пресс-службе медучреждения.

Обновления, которые начинаются в стенах учреждения, позволят расширить возможности диагностики и лечения пациентов, в том числе осуществлять комплексы диагностических и дифференциально-диагностических мероприятий по установлению диагноза у лиц с подозрением на туберкулез, пациентов с заболеваниями органов дыхания и средостения. К плюсам можно отнести и осуществление реабилитационных мероприятий в отношении больных туберкулезом и пациентов пульмонологического профиля; консультирование врачей медицинских организаций по сложным вопросам дифференциальной диагностики туберкулеза и других заболеваний легких.

В настоящее время коечный фонд с круглосуточным пребыванием в диспансере составляет 466 коек. Готовится к открытию отделение дифференциально-диагностическое на 60 коек с круглосуточным пребыванием. Из них 30 коек планируется задействовать для диагностики и лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией и сопутствующими оппортунистическими заболеваниями. В Областном клиническом фтизиопульмонологическом центре будут введены дополнительные должности врачей инфекционистов и врача-пульмонолога.