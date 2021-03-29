Маленький тюменец лишился кончика пальца, который прищемило дверью

В Тюмени в результате несчастного случая 2-летний мальчик лишился кончика пальца. На место происшествия бригада скорой помощи прибыла через 8 минут после звонка очевидца. Медики оказали помощь малышу: остановили кровотечение, наложив повязку и холод, после — доставили в детский травмпункт.

Несчастный случай произошел так: рука мальчика случайно оказалась в дверном проеме, а окружающие, не заметив этого, закрыли входную дверь в подъезд. В результате малышу полностью оторвало ногтевую фалангу на среднем пальце правой руки.

Специалисты скорой помощи напоминают, как действовать очевидцам и самому пострадавшему при ампутации пальца:

– остановите венозное кровотечение – кровь течет равномерным непрерывным потоком – с помощью давящей повязки, наложенной прямо на рану (бинтуем от конца конечности вверх) и приподнятого положения конечности. При артериальном кровотечении из руки – пульсирующая струя фонтаном – жгут накладывают в любое место на плечо (от плечевого до локтевого сустава), из ноги – бедро (от коленного до тазобедренного сустава):

1. Охватываем жгутом конечность и растягиваем концы в стороны до остановки кровотечения – переусердствовать и затягивать после остановки кровотечения не нужно, следующие туры фиксируем без натяжения и смещения, концы жгута соединяем клипсами либо завязываем в узел.

2. Через 10-15 минут жгут немного ослабляем, не снимая первого тура, а при возобновлении кровотечения снова затягиваем. За это время гарантировано не наступит некроза тканей конечности.

Вместо жгута можно использовать подручные средства – любой предмет похожий на веревку, ремень, с помощью которых делается "скрутка". Охватываем конечность два раза, концы завязываем в узел, оставляя между узлом и кожей расстояние с палец. Затем вставляем в отверстие любой предмет (ключ, авторучку, палочку и т. п.) и начинаем скручивать до остановки кровотечения.

– закройте рану чистой тканью или бинтом, затем сверху положите водонепроницаемую ткань или полиэтиленовый пакет, заполненный снегом, можно использовать любой продукт из морозильной камеры или смоченную в холодной воде ткань.

– ампутированный фрагмент конечности (руку, стопу, палец) необходимо поместить в чистую, герметичную упаковку (полиэтиленовый пакет), затем – в емкость с водой и льдом для охлаждения.

– если другие очевидцы еще не вызвали скорую помощь, набираем на стационаром телефоне номер 03, 112, на сотовом – 103, 112 и вызываем бригаду медиков.