В Голышманово школа искусств пополнилась музыкальными инструментами в рамках нацпроекта "Культура"

Оснащение инструментами детских школ искусств, в том числе Голышмановской, — одна из приоритетных задач проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура". Сегодня в учреждении занимаются 544 воспитанника. Юные музыканты учатся играть на фортепиано, балалайке, гитаре, аккордеоне, баяне, ксилофоне и саксофоне.

С 2015 года после ремонта в учреждении началось постепенное пополнение материально-технической базы. Так, появились интерактивные доски в кабинетах, саксофоны и фортепиано европейского качества. В 2019 году в школу искусств завезли российские фортепиано "Николай Рубинштейн" фабрики пианино и роялей "Аккорд". А в прошлом году в рамках нацпроекта были выделены 300 тысяч рублей на оборудование виртуального концертного зала школы.

В этом году в Голышмановское учреждение допобразования доставили малый и большой маршевые барабаны из Калуги, предназначенные для участия в шествиях. В следующем году в планах школы - создать детский духовой оркестр, где тоже понадобятся барабаны. Также ждут и поставки ксилофона.

"Партия духовых и ударных музыкальных инструментов поступила всего в четыре школы искусств Тюменской области вместе с нашей, где обучают игре на них, - уточнила директор ДШИ Ирина Ларионова. – Это позволит более качественно реализовывать образовательные программы".

К 2023 году в Голышманово доставят ещё баяны, аккордеоны, гитары, саксофоны, вокальную систему, микрофоны, интерактивные пособия, новые изданиях нот, муляжи и мольберты.

Сегодня в рамках нацпроекта "Культура" 13 детских школ искусств 10 муниципальных образований Тюменской области получат музыкальные инструменты. На эти цели выделено 65,7 миллионов рублей, из них 17,7 миллионов - федеральные средства, сообщает "Комсомольская правда-Тюмень".