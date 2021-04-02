Тюменский оркестр русских народных инструментов им. Л.Ф. Беззубова возвращается домой с заслуженными наградами

Фото: ЦКиТ "Тюмень"

Тюменский оркестр русских народных инструментов им. Л.Ф. Беззубова принял участие в VIII Всероссийском фестивале-конкурсе современной музыки для русского национального оркестра "Музыка России" 31 марта.

Оркестр совместно с художественным руководителем и главным дирижером Владимиром Лавришиным отыграл на фестивале целых два отделения. В концертном зале РАМ имени Гнесиных прозвучали композиции уральских и башкирских композиторов, чьи произведения слушатели встретили с большим восторгом.

По окончанию выступления Тюменский оркестр русских народных инструментов им. Л.Ф. Беззубова получил заслуженный диплом Лауреата за высокое профессиональное мастерство, активное содействие в пропаганде сохранения и развития современной оригинальной музыки для национального оркестра.

"Музыканты получили огромный заряд от ауры, присутствовавшей в концертном зале. Благодарим организаторов за возможность проведения этого фестиваля, желаем конкурсу и дальше развиваться, собирать самых лучших музыкантов и укреплять творческие связи. Спасибо благодарным слушателям, мы будет продолжать радовать вас своими выступлениями и делиться эмоциями!", – поделился Владимир Лавришин.

На этом хорошие новости для оркестра не закончились! Коллектив принял участие в IV Международном конкурсе-фестивале "Зов Урала", который проходил в Уфе с 29 по 31 марта. В этот раз конкурс состоялся в онлайн-формате из-за действующих ограничений в связи с коронавирусной инфекцией.

В музыкальном празднике приняли участие более 80 профессиональных, самодеятельных, а также студенческих и детских ансамблей и оркестров из России и зарубежных стран.

По итогам фестиваля Тюменский оркестр русских народных инструментов им. Л.Ф. Беззубова завоевал Гран-при в номинации "Профессиональные оркестры и ансамбли народных инструментов". Владимиру Лавришину и солисту Тюменского оркестра русских народных инструментов Михаилу Шепеленко от имени заслуженного артиста Российской Федерации, народного артиста Республики Башкортостан, художественного руководителя IV Международного конкурса-фестиваля "Зов Урала" Рустема Гайзуллина вручили благодарственные письма за плодотворную работу, большой личный вклад в музыкально-эстетическое воспитание подрастающего поколения и сохранение национальный культур.

Поздравляем коллектив с заслуженными наградами и желаем дальнейших творческих успехов!