Тюменец стал обладателем уникального кларнета и лицом производителя инструментов

Концертмейстер Тюменского филармонического оркестра Данила Янковский получил сертификат официального производителя лучших в мире кларнетов "F. Arthur Uebel" и сам уникальный инструмент.

Год назад в России ведущий производитель кларнетов начал подбор исполнителей высокого уровня. Победитель должен был стать официальным "лицом" компании и получал право играть на лучшем в мире, как сегодня считается, кларнете. И такое право получил Данила Янковский, оставив позади двух профессоров ведущих российских музыкальных вузов.

Главный дирижёр оркестра Алексей Карабанов:

Это инструмент высочайшего класса, он – единственный в России и он был подарен фирмой UEBEL нашему концертмейстеру Даниле Янковскому. Это признание его выдающихся исполнительских заслуг, а для нас – высокая честь и приятное событие. Потому что теперь мы будем звучать по-другому, ещё лучше.

Данила Янковский признался, что это не было неожиданностью и он долго искал свой, тот самый, уникальный инструмент. Перепробовал, как говорит, кларнеты от всех производителей на земле. "И когда этот инструмент мне в руки попал, это произошло случайно, (привезли в филармонию на тест), взял его в руки, сел спиной к залу и играл. Сначала на одном инструменте, потом на другом. Все в один голос сказали: этот инструмент лучше. А это был UEBEL. (…) - Это статус? Да, это статус. На таких инструментах играют самые титулованные мировые музыканты: Риккардо Моралес, Жора Файдман", - сказал Янковский.

В ближайшие дни тюменцы не услышат волшебный звук этого кларнета. По соглашению с производителем, примерно месяц они будут "настраивать друг друга". Даниле предстоит подготовить кларнет к работе, настроить, обыграть. Производитель тоже будет наблюдать, как будет звучать инструмент после этой настройки.

"Естественно, когда у тебя инструмент, который безграничен в плане возможностей, это всегда, для любого музыканта – самое ценное, что может быть. Каждый раз, когда я буду выходить на сцену, буду выходить под именем артиста этой фирмы", - отметил музыкант.

Тюменцы первыми услышат голос уникального инструмента и узнают его в оркестре. Ждать осталось недолго. Уже 15 сентября Тюменский филармонический оркестр открывает новый сезон, сообщили в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения.