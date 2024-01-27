Детские школы искусств Тюменского района оснащены новыми инструментами

Благодаря нацпроекту "Культура" с 2019 по 2023 годы все детские школы искусств Тюменского района были оснащены новыми музыкальными инструментами, интерактивным оборудованием, мебелью и учебно-методической литературой.

Одним из редких приобретений стал маримба – родственник ксилофона родом из Южной Мексики, он пополнил единственное в районе отделение ударных инструментов Боровской ДШИ "Фантазия". Есть еще два белых рояля и цифровое пианино, которые привезли в музыкальное отделение Онохинской ДШИ в селах Червишево и Онохино.

Для раннего эстетического развития дошколят приобрели свыше двухсот шумовых и ударных инструментов: клавесов, ложек, трещоток, треугольников, тон-блоков, шейкеров и маракасов, - которые помогают развивать слух, внимание, мелкую моторику и чувство ритма. Приобретен и широкий спектр современного специализированного оборудования: звуковую технику с микшерными пультами, микрофонами, активными сабвуферами для музыкантов; зеркала и станки для хореографии; мольберты, этюдники, шкафы для сушки и хранения рисунков, стойки для натюрмортов - для юных художников.

Три детские школы искусств оборудованы муфельными печами и гончарными кругами для занятий по направлению "Керамика". Для Каскаринской ДШИ "Ритм" закуплены настольные ткацкие станки для занятий ковроткачеством, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.