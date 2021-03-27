Тюменцы пробуют понять людей с инвалидностью в формате игры

16:27 27 марта 2021
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Фото Евгения Шарова, источник: инклюзивный клуб "Горизонт" ВКонтакте

Более 10 игр подготовили волонтеры инклюзивного клуба "Горизонт" для участников встречи "Есть контакт!". Мероприятие позволило школьникам, студентам и специалистам различных сфер представить себя на месте людей с ограниченными возможностями здоровья. В числе участником были и те, кто уже имеет инвалидность.

Ограничения здоровья имитировали повязки на глаза и кухонные рукавицы. Используя их, участники играли в дартс, пытались попасть тростью в центр мишени и собирали матрешек.

"Трудности вызывает каждая игра. Для многих открытие - сложности перемещения на инвалидной коляске, когда необходимо преодолеть символический бордюр. У участников возникает понимание, что мир ощущать можно по-разному, это сложно, но есть люди, владеющие такими навыками в совершенстве. Логично возникает вывод – ограничены обыкновенные люди, а возможности людей с инвалидностью выходят за привычные грани", – отметила руководитель клуба "Горизонт" Светлана Жукова.

Следующая встреча проекта "Есть контакт!" запланирована на 1 апреля, пишет "Вслух.ру".

Теги: игра , инвалиды , инклюзивное образование
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