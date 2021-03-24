В Тюменской области задержали полсотни человек, находившихся в розыске

В регионе завершилось оперативно-профилактическое мероприятие "Розыск". Полицейские задержали 58 подозреваемых, скрывавшихся от правосудия. Из них — 11 фигурантов по уголовных делам прошлых лет. Пять человек находились в розыске более года.
Житель Челябинской области, работающий в Тюмени в одном из салонов сотовой связи, незаконно присвоил более 1,5 млн рублей, принадлежащих салону, после чего скрылся. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации "Присвоение или растрата в особо крупном размере".
Также в ходе операции задержаны 15 подозреваемых и обвиняемых в совершении краж, 4 гражданина — по подозрению в мошенничестве. Также в отделы полиции Тюмени доставлены находящиеся в розыске и совершившие преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, грабежи, причинение тяжкого вреда здоровью.
Сотрудниками полиции разысканы 15 без вести пропавших, одна из которых находилась в международном розыске с 2019 года. Установить местонахождение женщины, проживающей на территории иностранного государства, удалось при взаимодействии отделения национального центрального бюро Интерпола УМВД России по Тюменской области.
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