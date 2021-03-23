В Тюменской области заболеваемость ОРВИ не превышает эпидпорога

На территории региона отмечается низкая заболеваемость ОРВИ, на 11-й неделе она ниже эпидемического порога на 30%. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

По результатам еженедельных мониторинговых исследований в биопробах от больных ОРВИ выделяются респираторные вирусы негриппозной этиологии. Случаи гриппа не зарегистрированы.