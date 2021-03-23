В Тюменской области заболеваемость ОРВИ не превышает эпидпорога

13:32 23 марта 2021
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На территории региона отмечается низкая заболеваемость ОРВИ, на 11-й неделе она ниже эпидемического порога на 30%. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

По результатам еженедельных мониторинговых исследований в биопробах от больных ОРВИ выделяются респираторные вирусы негриппозной этиологии. Случаи гриппа не зарегистрированы.

"В связи отсутствием более 20% детей по причине заболевания ОРВИ и гриппом на 11-й неделе в Тюменской области полностью приостановленных общеобразовательных организации нет. Во всех детских организациях усилен дезинфекционный режим, проводятся утренние фильтры, усилена профилактическая работа с детьми и родителями", — сообщили в Роспотребнадзоре.

Теги: ОРВИ
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