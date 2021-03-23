Тюменские врачи помогли 84-летней пациентке с переломом бедра

В Областной клинической больнице № 2 ,Тюмени 84-летней пациентке с переломом верхней трети бедра помогли встать на ноги. Неделю назад 84-летняя женщина экстренно поступила после падения с высоты собственного роста. Врачи приемного отделения диагностировали оскольчатый перелом левого бедра со смещением. Была необходима срочная операция.

"В пожилом возрасте перелом шейки бедра – одна из распространенных опасностей, ведущих к печальным последствиям. Из-за хрупкости костей перелом может случиться даже при падении с высоты собственного роста, например, в гололед, неаккуратной ходьбе по лестнице. Несвоевременное обращение в медицинское учреждение ведет к инвалидизации или летальному исходу. Понимая это, задача экстренной службы - как можно скорее подготовить пострадавших к оперативному вмешательству, учитывая их возрастные особенности и сопутствующие заболевания. При отсутствии противопоказаний помощь оказывается с момента обращения в виде подготовки к операции, а оперативное осуществляется в первые 48 часов после травмы", — рассказывает руководитель службы экстренной и неотложной помощи ОКБ №2 Антон Терехин.

Врачи-травматологи Денис Душин и Виктор Самоловов выполнили пожилой пациентке остеосинтез при переломе отломков бедра путем введения в костномозговой канал металлического стержня с блокированием. Через сутки после операции женщина уже сидела в постели, а еще через несколько суток могла ходить с помощью ходунков.

"Спустя неделю после оперативного вмешательства пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке. Для возрастного человека это отлично! Ей рекомендовано не нагружать оперированную конечность и пользоваться ходунками, наблюдаться у травматолога по месту жительства", —говорит старший врач-травматолог-ортопед хирургического отделения №3 взрослого стационара ОКБ №2 Виктор Самоловов.