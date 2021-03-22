В Тюменском Росреестре рассказали о нарушениях при использовании земельных участков

В Управлении Росреестра по Тюменской области напомнили владельцам земельных участков об обязанностях по соблюдению требований земельного законодательства.

Все собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, но использующие их, обязаны:

- использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;

- сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках;

- осуществлять мероприятия по охране земель;

- своевременно приступать к использованию земельных участков;

- соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

- не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на них.

"Правила на самом деле просты и не требуют специальных, дополнительных затрат и вложений. Однако, их несоблюдение может повлечь за собой привлечение к ответственности в виде предупреждения или штрафа", — пояснила начальник отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Тюменской области Наталия Калинина.

Согласно данным Управления самым распространенным нарушением на территории тюменского региона является самовольное занятие земельного участка или части земельного участка. За такое нарушение установлены штрафные санкции, рассчитанные с учетом кадастровой стоимости занятого земельного участка, но не менее пяти тысяч рублей для граждан и не менее ста тысяч рублей для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Выявляются и другие виды нарушений. Например, использование земельного участка не по целевому назначению. То есть несоответствие использования земельного участка целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) видам разрешенного использования земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН. За такой вид нарушения установлена ответственность в виде штрафа, рассчитываемого от кадастровой стоимости используемого земельного участка, но не менее десяти тысяч рублей для граждан и не менее ста тысяч рублей для юридических лиц.

Кроме того, к нарушениям также относится неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества в указанных целях. Признаками такого нарушения являются отсутствие объектов капитального строительства, ведения строительных работ, связанных с возведением объектов капитального строительства на земельном участке, предназначенном для жилищного или иного строительства. За данное нарушение установлена ответственность в виде штрафа, рассчитываемого от кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей для граждан и не менее четырехсот тысяч рублей для юридических лиц.

Отдельно для юридических лиц установлена административная ответственность за использование земельного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования юридическим лицом, не выполнившим в установленный федеральным законом срок обязанности по переоформлению такого права на право аренды земельного участка или по приобретению этого земельного участка в собственность в виде штрафа в размере от двадцати и до ста тысяч рублей.

Управление Росреестра по Тюменской области отмечает, что в течение 2020 года контрольно-надзорные мероприятия проводились преимущественно без взаимодействия с проверяемыми лицами. Их доля в 2020 году составила 80,5%, что выше показателя 2019 года на 62,7%.