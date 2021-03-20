Тюменские спектакль "Бонни и Клайд" оценят психологи

Театральная мастерская "ТеМа" представит психологам готовящийся спектакль "Бонни и Клайд", основанный на нашумевшей истории псковских подростков Кати Власовой и Дениса Муравьева. Экспертов попросят выразить профессиональное мнение и дать комментарий о постановке.

Катя Власова и Денис Муравьев забаррикадировались на даче, обстреляли наряд полиции из пневматики и после осады СОБРа были найдены застреленными. В Тюмени эту историю взяли за основу спектакля, участниками которого могут стать все желающие, независимо от актерского опыта.

В спектакле дети и взрослые обсудят историю подростков и вызванный общественный резонанс. Режиссер Виталий Федоров называет это "интервью на фоне трагедии": тюменцы задумаются, что происходит, когда люди слышат такие истории. Частью спектакля станет трансляция, которую подростки вели в Periscope, пишет "Вслух.ру".