Тюменские спектакль "Бонни и Клайд" оценят психологи

Театральная мастерская "ТеМа" представит психологам готовящийся спектакль "Бонни и Клайд", основанный на нашумевшей истории псковских подростков Кати Власовой и Дениса Муравьева. Экспертов попросят выразить профессиональное мнение и дать комментарий о постановке.
Катя Власова и Денис Муравьев забаррикадировались на даче, обстреляли наряд полиции из пневматики и после осады СОБРа были найдены застреленными. В Тюмени эту историю взяли за основу спектакля, участниками которого могут стать все желающие, независимо от актерского опыта.
В спектакле дети и взрослые обсудят историю подростков и вызванный общественный резонанс. Режиссер Виталий Федоров называет это "интервью на фоне трагедии": тюменцы задумаются, что происходит, когда люди слышат такие истории. Частью спектакля станет трансляция, которую подростки вели в Periscope, пишет "Вслух.ру".
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