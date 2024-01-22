В Тюменском драмтеатре для слабовидящих поставили спектакли "Бесприданница" и "Стасик, играй!"

Адаптированные для людей с нарушением зрения спектакли "Бесприданница" и "Стасик, играй!" покажут на сцене тюменского драмтеатра 3 и 4 февраля, проект реализуется благодаря грантовой поддержке на организацию тифлокомментирования в театрах России, организованного фондом "Искусство, наука и спорт".

Зрители с нарушением зрения благодаря словесным описаниям понимают, точнее представляют, что происходит на сцене. Для этого им выдают специальную гарнитуру (наушник), через которую они слышат описательный текст тифлокомментатора. Чтобы работа тифлокомментатора не мешала, а помогала смотреть спектакль, создан специальный сценарий. Это очень трудоемкий процесс, требующий большого словарного запаса. В России профессию тифлокомментатора на сегодня освоили всего около 200 человек.

Показы спектаклей с тифлокомментированием в ноябре уже проводили в Тюменском драматическом театре для представителей Всероссийского общества слепых. На двух спектаклях побывало сто человек.

Благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт" в феврале вновь объявит грантовый конкурс в рамках поддержки людей с нарушением зрения. Тюменское концертно-театральное объединение планирует подать заявки на два спектакля Тобольского драмтеатра и два спектакля Тюменского театра кукол.