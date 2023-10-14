В Тюмени пройдет экспериментальный спектакль

18 октября в 20 часов в Молодежном театральном центре "Космос" состоится спектакль "Лес. Вглядываясь в другого". Постановка стала победителем фестиваля тюменских театров "Шоу-кейс".

Актрисы-подростки будут вглядываться в биографии известных творческих личностей и на их основе узнавать что-то про себя. В жанре сторителлинга — "искусства рассказа" они поделятся историями писателя-сатирика и юмориста Михаила Задорнова, советского и российского композитора Юрия Ханона, французского государственного деятеля, императора Наполеона Бонапарта и других. При создании постановки, авторы вдохновились фразой философа Владимира Бибихина: "Узнать себя можно, вглядываясь в другого".

— Шоу-кейс тюменских театров — это возможность для развития экспериментального театра в Тюмени и на юге Тюменской области. С этой точки зрения "Лес. Вглядываясь в другого" — хороший пример переосмысления известных образов с помощью современного театра, — поделилась Оксана Сысоева, руководитель театрального центра "Космос".

Вход по предварительной регистрации, сообщает Мегатюмень.