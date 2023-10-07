Спектакль о трудностях в отношениях покажут тюменцам

В Молодежном театральном центре "Космос" пройдет показ спектакля-победителя фестиваля "Шоу-кейс тюменских театров" — "Лес.Эхо". Он состоится 11 октября в 19:00.

Спектакль о том, как бывает трудно поговорить друг с другом, поставила драматург проекта "Брачные танцы" и автор работы "Ничей дневник" Марина Дадыченко. По сюжету постановки, герои хотят быть вместе, но им мешают воспоминания из детства, комплексы и психологические травмы.

""‎Лес.Эхо" родился из расставания. Я удивилась, как много полезного для себя вынесла. Мы все хотим нежности, честности, но боимся отвержения и потери себя. Это простые желания и страхи, которые появились в нас, когда мы были еще детьми. Мало кто вырос совсем без психологических травм, а когда приходит любовь — они раскрываются", — поделилась с корреспондентом Мой-портал.ру режиссер спектакля Марина Дадыченко.