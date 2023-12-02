Тюменцы увидят обновленную "Алису в Зазеркалье"

Обновленный театрально-цирковой спектакль "Алиса в Зазеркалье" представят на сцене тюменского Дворца искусств "Пионер" 12, 13, 14 января. Начало представлений в 17:00.

По традиции будет много волшебства и вовлечения зрителей. С прошлого лета коллектив доработал спектакль, немного сократил по времени, сделал динамичнее. Напомним, в его основе - знаменитое произведение Льюиса Кэрролла, только в тюменской версии две Алисы.

Гости попадут вместе с главной героиней в сказочный мир Зазеркалья, где познакомятся с Красной королевой и жителями шахматной страны, с Чеширским котом, Шляпником, огромными Гусеницей и Кроликом и другими загадочными персонажами.

Постановщики - известная цирковая династия Непочатых, которая объединила в спектакле ребят, занимающихся в цирковой студии "Арлекин" и взрослых артистов шоу братьев Непочатых.

В спектакле много сложных сцен и необычного реквизита. Например, в воздушно-акробатическом номере Алисы стандартное кольцо заменили на летающую лестницу.

