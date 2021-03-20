Воспитанники Тюменского центра "Родник" весело проводили зиму

В последний день масленичной недели мальчишки и девчонки из реабилитационного центра разделили с родителями яркий народный праздник праздник.

Торжество началось с творческого мастер-класса "Душевные посиделки", на котором все участники трудились над самодельной открыткой "Солнце" - символом Масленицы. Продолжился праздник подвижными уличными играми: ребята перетягивали канат, бегали по станциям, водили хоровод. Большой популярностью у участников народного гулянья пользовалась фотозона, которая позволила сделать оригинальные фото на память.

В финальной части празднования для детей и родителей организовали театрализованное представление и конкурсно-игровую программу "Проводы Масленицы". По традиции яркой кульминацией масленичного гулянья стало сожжение чучела, после чего всех присутствующих пригласили в столовую насладиться блинами, рассказали в департаменте социального развития Тюменской области.

Сейчас в "Роднике" поправляют здоровье 45 детей и 35 родителей. В реабилитационном центре считают, что оздоровительные процедуры не должны мешать занимательному отдыху. Поэтому и появилась идея отметить народный весенний праздник.