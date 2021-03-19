Гилёвскую рощу открывают для посещения

Гилёвская роща в Тюмени будет открыта для посещений с 20 марта. Такое решение было принято сегодня на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС под председательством заместителя главы города Тюмени Петра Вагина.

На территории разлива, со стороны собачьей площадки, установлены ограждающие конструкции, там продолжатся восстановительные работы. Площадка для выгула животных приобрела первоначальный вид. Проведены работы на участке между площадкой и велосипедной дорожкой.

"Состояние зеленых насаждений оценили независимые специалисты, по каждому приняты решения. Поваленные деревья убраны. Было озвучено заключение Центра гигиены и эпидемиологии Тюменской области о качестве воздуха — взятые пробы соответствуют нормам", — сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, из-за повреждений на коллекторе к канализационной насосной станции № 7 часть Гилёвской рощи 11 марта оказалась затопленной. Для безопасности жителей и гостей города доступ в рощу в связи с этим ограничен.