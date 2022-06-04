С флорой и фауной Гилевской рощи могут познакомиться тюменцы

Экскурсия начнется 5 июня в 14:00 и будет посвящена Всемирному дню окружающей среды.

"Слушатели узнают об исторической составляющей парка. Там есть достаточно старые сосны. Раньше здесь находили археологические находки. В Гилевской роще произрастают растения, занесенные в Красную книгу — липа сердцелистная, папоротник щитовник мужской и орхидея гнездоцветка клобучковая", — рассказала корреспонденту Тюменской линии специалист по проектной деятельности, орнитолог ТООДД "ЧИР" Наталья Кискина.

Отдельно разговор пойдет о животных, обитающих здесь. Когда люди видят многообразие птиц и зверей вокруг себя, у них возникает понимание, что нужно беречь окружающую среду, считает Наталья Кискина. Прийти могут все желающие. Сбор участников пройдет у центрального входа. Возрастное ограничение: 0+.