В Тюмени для таксистов проведут акцию "Пароходов.net"

Мультицентр "Контора пароходства" решил подарить тюменским таксистам бесплатное посещение выставки петербургской художницы. Акция "Пароходов.net" приурочена к Международному дню таксиста и пройдет 22 марта.

"Когда ездим на такси, слышим забавные вопросы от водителей: "Вам прям вниз?", "Что вы здесь делать будете?", "А где пароходы?" Пару раз даже спросили про выставки в пространстве. Из этого мы сделали вывод, что таксисты мало знают о мультицентре. Поэтому решились на первый шаг: познакомиться с водителями поближе. Чтобы они посетили здание лично, посмотрели выставку и, может быть, нашли новые темы для разговоров с клиентами", — рассказала руководитель "Конторы пароходства" Юлия Саначина.

Выставка "С четверга на пятницу" петербургской художницы Алины Утробиной в "Конторе пароходства" (25-го Октября, 23А, стр.1) открыта с 10:00 до 20:00. В своих работах Алина совместила цифровую фотографию и графику, зрители могут воспользоваться аудиогидом от автора. Для бесплатного входа на выставку таксисты должны показать администратору личный кабинет в одном из агрегаторов.

Вне акции "Пароходов.net" вход на выставку платный — 250 рублей, льготный билет — 100 рублей. Приобрести билеты можно на месте. С собой необходимо иметь маску. Выставка продлится до 31 марта, вход 18+.