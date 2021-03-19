Тимур Гайнуллин рассказал тюменцам о туристических тропах Крыма

Тюменский ДТиС "Пионер" в рамках спецпроекта "Мой край" провел для детей онлайн-уроки, посвященные Крымскому полуострову. Часть занятий касалась ремесел и культуры народов Крыма, часть - туристических маршрутов, пишет "АиФ.Тюмень".

Так, президент тюменской региональной федерации альпинизма Тимур Гайнуллин рассказал детям об уникальных маршрутах. По его словам, на полуострове большое количество партизанских троп, оставленных со времен второй мировой войны. Сейчас они малоизвестны, но открыты для посещения туристами и даже имеют указатели. "Маршруты легкие, но интересные. Там есть Крымская тропа - большой участок, который пройти можно и частями", - пояснил Тимур.

Тимур Гайнуллин отметил, что подобные онлайн-уроки позволяют ребятам узнать много нового о своей стране, а также стимулируют интерес к внутреннему туризму.

В рамках онлайн-урока "Крымская весна" также прошел мастер-класс по инклюзивным практикам для участников спортивно-оздоровительного клуба "Шанс" и воспитанников инклюзивного клуба "Горизонт".