Врачи помогли тюменцу, потерявшему слух из-за отита

Фото: пресс-служба ОКБ № 2

Врачи Областной клинической больницы № 2 Тюмени провели 43-летнему мужчине реконструктивную тимпанопластику, которая позволяет вернуть слух тем, кто потерял его из-за хронического гнойного отита.

При этой болезни нарушается целостность барабанной перепонки, и задача врачей — восстановить ее, закрывая дефект собственными тканями пациента. Еще несколько лет назад подобные операции проводились лишь в федеральных центрах.

Мужчину периодически мучили боль в правом ухе и гноетечения из него, а также сильное снижение слуха. Четырехчасовая операция, выполненная отоларингологами Ириной Смагиной и Ириной Крыловой, решила проблемы больного. В ходе операции врачи восстановили нормальное функционирование цепи слуховых косточек и слуховой трубы, а также сформировали пациенту новую барабанную перепонку из его собственных тканей – миофасциальный лоскут выкроили из хрящевой ткани ушной раковины.

По прогнозам врачей, различать звуки пациент сможет вскоре после операции, а стойкое улучшение слуха у него наступит в течение полугода после оперативного вмешательства.