Тюменцы поздравят жителей Крыма самодельными открытками

14:45 18 марта 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Поздравительные открытки для жителей Крыма создадут школьники Тюменской области в рамках #БольшойГонкиРДШ.

Куратор информационно-методического направления РДШ в Тюменской области Владислав Мухин сообщил агентству "Тюменская линия", что задание для участников гонки придумали активисты Российского движения школьников. Выполнить его необходимо до 19 марта:

18 марта 2014 года было подписано соглашение о вхождении Республики Крым в состав Российской Федерации. Поэтому одно из заданий #БольшойГонкиРДШ мы решили посвятить этому событию. Жителям региона нужно сделать открытку, сфотографировать ее и опубликовать отчет об этом.

Размещать выполненные задания необходимо на своей стене в социальной сети "ВКонтакте" с хештегами #БольшаяГонкаРДШ #РДШ #РДШ72.

Победу в заезде одержит территория с наибольшим количеством участников и выполненных заданий. Присоединиться могут не только школьники, но и родители, педагоги и активные жители муниципалитетов.

Теги: акции , Крым , РДШ
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2021