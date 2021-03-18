Тюменцы поздравят жителей Крыма самодельными открытками

Поздравительные открытки для жителей Крыма создадут школьники Тюменской области в рамках #БольшойГонкиРДШ.

Куратор информационно-методического направления РДШ в Тюменской области Владислав Мухин сообщил агентству "Тюменская линия", что задание для участников гонки придумали активисты Российского движения школьников. Выполнить его необходимо до 19 марта:

18 марта 2014 года было подписано соглашение о вхождении Республики Крым в состав Российской Федерации. Поэтому одно из заданий #БольшойГонкиРДШ мы решили посвятить этому событию. Жителям региона нужно сделать открытку, сфотографировать ее и опубликовать отчет об этом.

Размещать выполненные задания необходимо на своей стене в социальной сети "ВКонтакте" с хештегами #БольшаяГонкаРДШ #РДШ #РДШ72.

Победу в заезде одержит территория с наибольшим количеством участников и выполненных заданий. Присоединиться могут не только школьники, но и родители, педагоги и активные жители муниципалитетов.