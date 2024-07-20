Тюменцы могут поехать в Крым на образовательный "Семейный заезд"

23 августа стартует образовательная программа арт-кластера "Таврида" "Семейный заезд". На мероприятии встретятся семьи режиссеров, веб-разработчиков, художников, сценаристов и SMM-специалистов из разных регионов России. Дети вместе с родителями научатся создавать мультфильмы и мини-сериалы, а также продвигать контент в соцсетях. Регистрация доступна на официальном сайте проекта до 22 июля.

Участники из разных регионов России в возрасте до 35 лет соберутся на площадке вместе со своими детьми. Заезд включает три арт-школы:

— Арт-школа "Волонтеры культуры" — для деятелей искусства, волонтеров, которые готовы к обмену опытом и совместной работе над развитием добровольчества. Участники создадут и протестируют методы привлечения внимания к поддержке просветительских организаций. По итогам арт-школы выявят ключевые направления развития, объединяющие творческий потенциал с аналитическим подходом. Это поможет определить шаги в развитии волонтерства до 2030 года;

— Арт-школа анимации — участниками станут молодые творческие семьи. Они освоят основные техники анимации, такие как песочная, рисованная, кукольная, пластилиновая и LEGO-анимация, а также перекладная. Опытные специалисты помогут выбрать формат и разработать идеи для анимационного контента на тему "Год семьи";

— Арт-школа мобильного кино — нацелена на создание тематических проектов, посвященных семейным ценностям: онлайн-шоу, реалити-шоу, социальные ролики и подкасты. Участники программы творческие семьи с детьми от 8 лет. Эксперты обучат созданию и продвижению web-контента, основам съемки и монтажа с использованием искусственного интеллекта, а также продвижению контента в социальных сетях, сообщает Мегатюмень.