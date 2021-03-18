В Тюмени пройдет военно-историческая онлайн-викторина

В военно-исторической онлайн-викторине "Город-герой Севастополь" предлагают поучаствовать жителям Тюменской области.

По 20 марта в социальных сетях регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" будут публиковаться посты с фактами военной истории города Севастополя, а в субботу организаторы дадут ссылку на онлайн-тест, по которому тюменцы смогут проверить свои знания на эту тему.

Участниками викторины могут стать жители Тюменской области от 12 до 35 лет. Те, кто правильно ответит на все вопросы теста, получат подарки от центра "Аванпост".