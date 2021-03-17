Гилёвскую рощу обещают открыть на выходных

Рабочие Тюменского водоканала восстанавливают благоустройство в Гилёвской роще. Площадка для выгула животных уже восстановлена, сейчас рабочие восстанавливают велосипедную дорожку и лог, ведущий к реке Ключи.
"Комплексный план восстановительных мероприятий разработан совместно с департаментом городского хозяйства администрации города и МКУ "ЛесПаркХоз". Обследование рощи проведут независимые эксперты. Одновременно с восстановлением нарушенного благоустройства мы работаем над проектом по строительству новых коллекторов. Сети из прочных и эластичных полимерных материалов будут проложены за пределами парка", – рассказал генеральный директор компании "Росводоканал Тюмень" Андрей Максимов.
"Совместными усилиями мы сможем восстановить лесопарк, а образовавшийся лог постараемся вписать в ландшафт рощи. После того как территория парка будет очищена, на независимую экспертизу будет направлено по три пробы грунта и воды", — отметил директор департамента городского хозяйства Семен Тегенцев.
Парк "Гилёвская роща" планируют открыть для посещения в ближайшие выходные. Закрытой для горожан останется лишь та часть, где ведутся восстановительные работы.
Напомним, из-за повреждений на коллекторе к канализационной насосной станции № 7 часть Гилёвской рощи 11 марта оказалась затопленной. Для безопасности жителей и гостей города доступ в рощу в связи с этим ограничен.
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