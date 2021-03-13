В тюменском центре реабилитации инвалидов провели праздничную фотосессию для мам

Фотодень для мам детей с ограниченными возможностями здоровья организовал Тюменский областной центр реабилитации инвалидов в честь Международного женского дня. Профессионалы сделали снимки 30 прекрасных женщин.

Как отмечают в учреждении, эти женщины героически борются за здоровье своих детей, отдавая этому все ресурсы и силы, подчас забывая о себе. Возможность посвятить своей внешности какое-то время и запечатлеть на фото полученный результат стал для них настоящим подарком.

Как сообщили в тюменском ОЦРИ, над каждой участницей акции трудилась целая команда профессионалов: визажисты, парикмахеры, стилисты и фотографы. Для каждой женщины был создан индивидуальный образ - прическа, макияж, одежда, а также работали две локации в разном стиле.